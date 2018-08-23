Александр Моор отметил вклад Сургутнефтегаза в процесс подготовки кадров

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в рамках рабочей поездки в Сургут посетил Центр политехнического обучения ПАО "Сургутнефтегаз".

Площадка для подготовки кадров впечатлила участников официальной делегации, в которую также вошли губернатор Югры Наталья Комарова и глава администрации города Вадим Шувалов.

Как рассказал генеральный директор и совладелец "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, компания занимается поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Среди основных регионов добычи углеводородов - Югра, Ямал, Тюменская область и Якутия.

"На протяжении всех лет работы Сургутнефтегаз уделяет особое внимание подготовке кадров и внедрению новых технологий разработки месторождений. В 2017 году в Центре политехнического обучения прошли подготовку 44 тысяч человек. В этом году планируется увеличить количество до 56 тысяч человек, также 12 тысяч пройдут курсы по переподготовке. В комплексе обучают по 53 специальностям, востребованным в нефтяном производстве", - сообщил руководитель предприятия.

Делегация осмотрела тренажер по отработке навыков работы с установками электроцентробежных насосов и имитирующий процесс бурения тренажёр. А на учебной площадке оценили установленную буровую и кабину для управления ею.

"Здорово, что Сургутнефтегаз вкладывает деньги в создание подобных объектов, привлекая к их оснащению и тюменские предприятия. Отдельная благодарность главе компании за то, что на протяжении многих лет Сургутнефтегаз поддерживает сотрудничество с нашими машиностроительными предприятиями, задает им новые стандарты работы, ориентирует на импортозамещение", - прокомментировал Александр Моор.