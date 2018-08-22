ЦЗН приглашает воспитателей, водителей и дознавателей на ярмарку вакансий

В тюменском Центре занятости 23 августа с 10:00 до 11:00 пройдет вторая в этом месяце ярмарка вакансий.

Претенденты на вакансии смогут получить исчерпывающую информацию об условиях труда на том или ином предприятии и прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве с работодателями.

На ярмарке будут присутствовать 15 работодателей, которые ищут пекарей, механиков, менеджеров, поваров, воспитателей, монтажников, водителей, грузчиков, дознавателей и др.

В ЦЗН также ждут работодателей, которым нужен персонал. Уточнить информацию можно по телефону: 27-36-05.

Ярмарка состоится по адресу: улица Республики, 204В, корпус 3. Посетить мероприятие могут все желающие.