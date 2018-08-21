В первом полугодии 2018 года в Тюменской области открылось пять новых предприятий

В первом полугодии 2018 года в Тюменской области начали работу несколько новых производств.

Так при поддержке регионального Инвестиционного агентства в Уватском районе компания "Ровиал" открыла деревообрабатывающее предприятие.

В селе Покровском Ярковского района появился придорожный сервис европейского уровня "Теплый стан". Планируется, что в ближайшее время здесь будет сформирован новый туристический узел.

в Боровском индустриальном парке начал работу первый завод по производству тюменского натурального и экологически чистого мороженого компании "Ландис".

В Тюмени открыл двери для посетителей один из крупнейших в России аквапарков "ЛетоЛето".

Завершилась реализация третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода – была запущена установка по производству бензина евростандарта.

До конца года в регионе планируют запуск завода нефтепромыслового оборудования компании "Сибурмаш", производства салатов и комплексных обедов компании "Прованс". Серьёзная программа модернизации осуществляется в Ишиме в кондитерском цехе компании "Слада". Компания "Сибстройсервис" заканчивает строительство в Тюменском районе завода по производству железобетонных изделий, готовится к открытию отель для спортсменов компании "Тюмень-спорт".

Как отмечают в Инвестиционном агентстве Тюменской области, можно констатировать тот факт, что Тюменская область вышла на докризисный уровень роста промышленности. Об этом свидетельствует уверенный рост индекса промышленного производства с начала этого года на 9,1%. Это результат запуска в регионе в течение последних 10 лет порядка 50 новых крупных производств. В первую очередь рост происходит за счет обрабатывающих сфер промышленности. Если говорить про объем инвестиций в основной капитал, то здесь по результатам первого квартала произошел рост на 26,7 %.