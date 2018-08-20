Дорожники отремонтировали 21 км трассы Тюмень–Ханты-Мансийск

"Уралуправтодор" ввело в эксплуатацию три объекта протяженностью 21 км на автомобильной дороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск км 779+000 – км 790+254 (11,254км), км 917+000 – км 924+000 (7 км), км 949+800 – км 952+979 (3,179 км) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Подрядчиком выполнен следующий комплекс работ по содержанию участка автомобильной дороги: фрезерование (снятие) старого покрытия, санация трещин в асфальтобетонном покрытии, устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-10 на БНД 90/130, укрепление обочин, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Следует отметить, что объекты сданы в срок согласно календарному графику, благодаря чему пользователи автомобильной дороги на более короткий срок столкнулись с затруднением в движении и ограничением пропускной способности, которыми обычно сопровождаются ремонтные работы.

Ввод в эксплуатацию участков автомобильных дорог после устройства защитных слоев повысит коэффициент сцепления колес автомобиля с дорожным полотном и надежно защитит основные конструктивные слои дороги от атмосферной влаги, что позволит продлить срок службы участков федеральных трасс.