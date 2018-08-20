Банк России, Ямал и Югра заключили соглашение по развитию финансового рынка округов

Банк России заключил соглашения о сотрудничестве по развитию финансового рынка с правительствами Ямала и Югры. Подписи под документами поставили врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин, управляющий Отделением Тюмень Уральского главного управления Сергей Попов.

Стороны будут совместно формировать инициативы по развитию финансового рынка, проводить семинары и конференции для профессиональных участников рынка и заинтересованных лиц.

Также в рамках соглашения будут анализироваться потребности субъектов экономики в выпуске корпоративных облигаций как дополнительного источника инвестиционных ресурсов.

Отдельное внимание будет уделено информированию бизнеса об изменениях на финансовых рынках и повышению финансовой грамотности населения.

"Подписание соглашений открывает новую страницу в развитии финансового рынка на территории северных регионов, – отметил управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов. – Объединение усилий позволит эффективно решать такие задачи, как изменение инвестиционного поведения населения и бизнеса, формирование локальной базы инвесторов, создание института "длинных денег".