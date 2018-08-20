В Тюменском районе планируют выращивать креветки

Ферму по выращиванию креветок планируют построить в деревне Нариманова Тюменского района.

Интерес инвесторов к этому поселению сейчас растет. Одна из сфер их притяжения - рыбоводство. В деревне уже есть небольшое прудовое хозяйство по выращиванию

карпа и карася, может появиться и акваферма по выращиванию креветок.

Ещё один перспективный проект – производство сухих гранулированных биологических удобрений. се ресурсы, в том числе и кадровые, для этого есть.

Деревня Нариманова отметила 90-летний юбилей. Началом расцвета населенного пункта можно считать 1979 год, когда здесь было образовано подсобное

хозяйство Главтюменнефтегазстроя – совхоз "Восход". Строители возвели жилой поселок, животноводческие фермы для КРС и молодняка, свиноводческий комплекс, силосные траншеи, очистные сооружения, электроподстанцию на 110 кВт. Была проведена мелиорация болот, построены шесть теплиц, цех по переработке мяса, котельная, школа и детский сад на 140 мест, пожарное депо, торговый центр, здание сельсовета. Потом были разные времена, как и по всей стране. Еще один поворот в жизни Наримановой связан с реализацией на ее землях крупного

регионального инвестиционного проекта – тепличного комплекса "ТюменьАгро", который открылся в 2016 году.

С каждым годом качество жизни наримановцев растет. Ремонтируются дороги, учреждения социальной сферы, благоустраиваются придомовые территории и общественные места. Ведутся работы по устройству тротуаров. Активно строятся жилые дома, пишет "Мегатюмень".