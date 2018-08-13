В Тюменской области стали покупать больше новых автомобилей

Рынок новых автомобилей в Тюменской области с начала 2018 года вырос на 30%. За шесть месяцев здесь продали 8,3 тыс. машин.

Как сообщили в аналитическом агентстве "АВТОСТАТ", объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам полугодия составил 750,7 тыс. единиц, что на 16,6% выше результата прошлого года. Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, где реализовали 112 тыс. машин. В тройке лидеров – Подмосковье и Санкт-Петербург. На долю трех этих регионов приходится треть всего российского рынка.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан с показателем в 33,4 тыс. автомобилей. На пятом месте Башкортостан и Краснодарский край. Тюменская область расположилась на 23 строчке, пишет ИА "Тюменская линия".