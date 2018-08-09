Наше будущее – наша "Перспектива"!

Запсибкомбанк

В минувшие выходные, 3 и 4 августа, лес в зоне детско-юношеского лагеря "Энергетик" под Тюменью пропитался командным духом и другими корпоративными ценностями. ПАО "Запсибкомбанк" здесь провел Седьмой ежегодный слёт молодых специалистов "Перспектива-2018"!

В мероприятии традиционно участвовали представители широкой географии присутствия Запсибкомбанка: Тюмень, Ялуторовск, Ханты-Мансийск, Тарко-Сале, Белоярский, Пыть-Ях, Нижневартовск, Санкт-Петербург. В первый день слёта участники смогли лучше узнать о миссии, стратегии и ценностях банка из уст его руководства: вице-президента Андрея Сидорова и начальника департамента персонала и организационного развития Марины Андреевой.

Программа двух дней включала в себя знакомство, деловые игры, квесты и общение в неформальной обстановке. Выполнение заданий в рамках слёта зависело не только от физической выносливости и смекалки, но и от степени доверия и уровня кооперации в команде. Коллеги стали надежной опорой друг для друга.

"Развитие наших молодых коллег, обучение их навыкам взаимодействия в команде, повышение их вовлеченности в жизнь банка, понимание роли каждого в нашей банковской жизни – главная цель и награда "Перспективы"!" - прокомментировала начальник департамента персонала и организационного развития Марина Андреева.