Тюменские сельхозпроизводители будут регулярно проводить на Ямале свои ярмарки

Продукция тюменских сельскохозяйственных предприятий должна стать доступнее для жителей Ямала и Югры. Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор на встрече с работниками ООО "Газпром добыча Надым".

По словам Моора, регион заинтересован в том, чтобы тюменская продукция появилась на прилавках северных округов. Он отметил, что пока в округах тюменские сельскохозяйственные ярмарки проводятся нерегулярно, да и цены на них иногда не ниже местных. "Знаю, что цена на этих ярмарках не всегда ниже, чем в сетевых магазинах. Мы над этим будем работать. Вопрос уже обсуждался и с депутатами Тюменской областной думы. Возможно, будем субсидировать транспортные затраты, чтобы тюменский качественный продукт был дешевле и более привлекателен для ямальского потребителя", - сообщил Моор, пообещав сделать ярмарки регулярными.

По словам врио главы региона, будет уделено внимание продвижению тюменских товаров на северный рынок, а компаниям желающим открыть здесь фирменные магазины, будет оказана поддержка в виде небольших беспроцентных займов, сообщает "КП. Тюмень".