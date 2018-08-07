Директора тюменской стройфирмы подозревают в уклонении от налогов

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО "СК "Гарант". По данным следствия, руководитель отражал в налоговых декларациях недостоверную информацию о вычетах по налогу на добавленную стоимость.
В результате за первое полугодие 2017 года директор уклонился от уплаты налога на сумму свыше 13 млн рублей, что считается крупным размером.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки ИФНС по городу Тюмени № 3 и результаты оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Тюменской области.
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