Директора тюменской стройфирмы подозревают в уклонении от налогов

13:35 07 августа 2018
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Фото: pixabay.com

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО "СК "Гарант". По данным следствия, руководитель отражал в налоговых декларациях недостоверную информацию о вычетах по налогу на добавленную стоимость.

В результате за первое полугодие 2017 года директор уклонился от уплаты налога на сумму свыше 13 млн рублей, что считается крупным размером.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки ИФНС по городу Тюмени № 3 и результаты оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Теги: долги , налоги
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