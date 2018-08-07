15 тюменских компаний поставят стройматериалы и оборудование на тобольский ЗапСибНефтехим

СИБУР в июле заключил 202 контракта с 81 российским предприятием на поставку строительных материалов и оборудования для строящегося комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья "ЗапСибНефтехим". Из них 32 договора заключено с 15 тюменскими фирмами.

В частности, тюменские ООО "Ангар", "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ", "Мостострой-11", ООО "КАТ ЛТД", ООО "САЗ" поставят для объектов общезаводского хозяйства и технологических установок опоры для трубопроводов, трубопроводную арматуру, пожарное оборудование, сваи, водосточные системы, лабораторное оборудование и другие материалы, сообщает пресс-служба компании.

Контракты заключены также с предприятиями Екатеринбурга, Москвы и Московской области, Самары, Нижнего Новгорода и Вологды.

Также по итогам июльских сделок российские предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" лабораторным и пожарным оборудованием, термочехлами, металлопрокатом, водосточными системами, крепежными материалами.

Отгрузка материалов и оборудования по июльским договорам продлится до конца декабря 2018 года.