Успеть за 100 дней с кредитной картой от Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Одним из главных плюсов кредитных карт Запсибкомбанка "100 дней без %" является длительный льготный период – 100 дней. Можно оплачивать покупки и снимать наличные, а при гашении всей задолженности в течение 100 дней – не заплатить банку ничего.

Например, 10 августа вы сняли с карты наличные, значит, со следующего дня начнется ваш льготный период (100 дней). Вы можете продолжать совершать покупки по карте, снимать наличные, но погасить всю задолженность для беспроцентного пользования деньгами вам нужно будет 18 ноября – именно этот день станет сотым. Важно, что на протяжении этих трех с лишним месяцев вы не должны вносить никаких ежемесячных платежей от суммы своей задолженности.

Что можно успеть за 100 дней?

1. Съездить в отпуск.

2. Начать и закончить делать ремонт.

3. Собрать урожай на даче.

4. Собрать детей в школу и университет.

5. И даже дождаться, когда у Мурки появятся котята!

…а льготный период по Суперкарте "100 дней без%" всё длится и длится!

"Обслуживание карты – бесплатное для активных пользователей карт: заправляйте машину, проводите время с семьей и друзьями, совершайте любые покупки или снимайте наличные. За покупки по карте банк начисляет бонусы, в течение года вы можете вернуть до 15000 рублей со своих покупок. Бесплатное пополнение с карт других банков позволяет легко вносить деньги на карту и гасить задолженность, не выходя из дома. Оставляйте заявку на Суперкарту "100 дней без %" Запсибкомбанка и осуществите задуманное уже сейчас", – рассказалИван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подробную информацию по кредитным картам можно узнать в ближайшем к вам офисе Запсибкомбанка, по телефону Контакт-центра Запсибкомбанка 8-800-100-5005, а также на www.zapsibkombank.ru.