В Тюмени решается вопрос с долгами перед 130 работниками в ООО "Интерпродукт"

16:03 31 июля 2018
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Фото: pixabay.com

Нарушения трудового законодательства были выявлены в ООО "Интерпродукт" в ходе надзорных мероприятий прокуратуры Тюменской области. Было установлено, что задолженность по оплате труда на предприятии как минимум перед 130 работниками составляет более 3,7 млн рублей.

"Заместитель прокурора области Руфат Биктимеров официально объявил генеральному директору предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснил, что  за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности. Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда. Погашение задолженности взято прокуратурой области на контроль", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: долги по зарплате
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