В Тюмени скорая помощь столкнулась с Volkswagen

12:43 31 июля 2018
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Фото: группа "ЧС Тюмень" / vk.com

Вчера около девяти вечера на перекрестке улиц Харьковской и Холодильной столкнулись Volkswagen и автомобиль скорой помощи. Последний двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

В ДТП пострадали двое медиков и водитель скорой помощи, а также водитель иномарки. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, у всех пострадавших многочисленные ушибы и ссадины.

Теги: ДТП , скорая помощь
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