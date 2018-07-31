В Тюмени скорая помощь столкнулась с Volkswagen

Фото: группа "ЧС Тюмень" / vk.com

Вчера около девяти вечера на перекрестке улиц Харьковской и Холодильной столкнулись Volkswagen и автомобиль скорой помощи. Последний двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

В ДТП пострадали двое медиков и водитель скорой помощи, а также водитель иномарки. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, у всех пострадавших многочисленные ушибы и ссадины.