В Тюмени скорая помощь столкнулась с Volkswagen

Вчера около девяти вечера на перекрестке улиц Харьковской и Холодильной столкнулись Volkswagen и автомобиль скорой помощи. Последний двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.
В ДТП пострадали двое медиков и водитель скорой помощи, а также водитель иномарки. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, у всех пострадавших многочисленные ушибы и ссадины.
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