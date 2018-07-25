31 июля – прибытие рейса акции "Полет в город мечты"!

Запсибкомбанк

Вы уже представили, как отправитесь в город, который давно мечтали посетить? Тогда мы расскажем, как увеличить шансы на выигрыш приза, опередив своих попутчиков на рейсе акции "Полет в город мечты"*:

- с 23 по 29 июля 2018 года оплатите 7 и более покупок картой Запсибкомбанка. Тогда каждая покупка в этот период будет равна двум шансам выиграть приз;

- или платите за покупки кредитной картой Запсибкомбанка – каждая покупка в этот период будет равна четырем шансам выиграть приз.

Пропустили регистрацию в акции "Полет в город мечты"? Напоминаем, зарегистрироваться на рейс акции "Полет в город мечты" вы можете одним из перечисленных способов:

- заполнив форму на сайте банка;

- или отправить SMS с цифрой 1 на любой номер сервиса "Мобильный банк", в т. ч. на короткий номер 2100;

- или нажать кнопку "Участвовать" в письме, полученном от банка по электронной почте;

- или отправить ответное сообщение с цифрой 1 на сообщение, полученное от банка в Viber.

ВАЖНО! В случае если номер, с которого отправлено сообщение о регистрации, не занесен в системы банка как контактный телефон, ваша регистрация в акции не будет учтена. Рекомендуем проверить актуальность имеющегося в банке вашего номера телефона у сотрудника Запсибкомбанка.

"Уже в августе станут известны имена победителей, которые получат от Запсибкомбанка до 140 000 рублей. Оплачивайте покупки картой Запсибкомбанка и получите шанс провести незабываемый отпуск в городе мечты! Если у вас еще нет карты Запсибкомбанка, вы можете подать заявку на сайте или в любом офисе банка", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк.