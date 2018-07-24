Тюменский СУП объединяет предпринимателей России

14, 15 и 16 сентября в загородном центре "Олимпийская ребячка" (42 км Ирбитского тракта) пройдет "Слет успешных предпринимателей" ― СУП-2018.

СУП ― это международный форум, где в течение трех дней успешные предприниматели и те, кто только начинают свой путь в предпринимательство, собираются вместе, делятся друг с другом опытом, идеями, знаниями и навыками.

В 2018 году организаторы СУПа приготовили уникальную программу, чтобы каждый участник получил возможность:

* познакомиться с успешными предпринимателями и найти новых партнеров, клиентов, инвесторов;

* приобрести новые знания;

* узнать истории успехов и провалов успешных предпринимателей;

* получить ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Участников ждут три насыщенных и активных дня. СУП-2018 ― это знания, связи и ресурсы.

Знания на СУП-2018 дадут:

- выступления в формате TED и мастер-классы, которые проведут топовые российские предприниматели:

Евгений Лашков, предприниматель и инвестор, владелец группы компаний в сфере e-commerce, собственник двух фондов с оборотом более 500 миллионов рублей

Станислав Боков, предприниматель, генеральный директор и основатель кофейни "Coffee3" и школы бариста, победитель федерального этапа премии "Бизнес-Успех 2016" в номинации "Лучший молодежный проект"

Валерий Золотухин, предприниматель, долларовый миллионер, бизнес-ангел, основатель инвестиционной компании IMPEX

Алексей Павлов, основатель сети ресторанов "Суши мастер" и другие успешные предприниматели.

- бизнес-игра "Завод": на восемь часов участники смогут примерить на себя роль сотрудника завода любой должности. Бизнес-игра позволит погрузиться в атмосферу предпринимательства, научиться налаживать коммуникации внутри команды, мыслить масштабно, а главное ― увидеть, насколько важно уметь принимать правильные управленческие решения.

- фестиваль правды "True Story Fest". Известные спикеры расскажут реальные истории о развитии своего дела, взлетах и падениях и жестких предпринимательских решениях.

Основной мотив СУП-2018 ― это связи. В одном месте собираются предприниматели со всей России и стран СНГ, и этот шанс нужно использовать на все 100%. Для участников будет работать нетворкинг площадка, где для расширения деловых связей и контактов будут организованы:

- менторская гостиная, где по предварительной записи в течение 15 минут каждый сможет пообщаться с экспертными предпринимателями тет-а-тет .

- Media speed dating: СМИ и предприниматели будут вместе участвовать в быстрых знакомствах.

- Закрытый нетворкинг для соискателей и инвесторов Ярмарки инвестиций.

- Карта связей и стена контактов предпринимателей.

- Необычный квест на нетворкинг.

Также в рамках форума пройдет проект "Сфера развития". Предприниматели объединятся в группы, чтобы обменяться друг с другом опытом, знаниями, получить обратную связь, критику и поддержку

Для роста и развития своего дела любому предпринимателю необходимы ресурсы. На СУП-2018 у каждого есть возможность получить их, потому что на форуме будут работать:

- Ярмарка инвестиций. Начинающие и действующие предприниматели представят свои бизнес-проекты и получат инвестиции от крупных инвесторов.

- Ярмарка ресурсов от партнеров форума и площадка по государственной поддержке предпринимателей.

- Конкурс "Молодой предприниматель России".

- мастер-классы по получению грантов от ведущих фондов России - в планах.

Секрет успеха заключается в постоянном саморазвитии и желании сделать мир лучше. СУП-2018 ― это шанс встать на ступень выше своих конкурентов, прокачать себя и свои навыки, чтобы добиться новых высот.

Организатор мероприятия: Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Правительства Тюменской области.

Подать заявку на участие можно на сайте форума.

Пресс-служба Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"