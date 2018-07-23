Приобрести жильё студенту возможно вместе с Запсибкомбанком

Запсибкомбанк

Уже скоро учебные заведения разместят списки о зачислении абитуриентов, и родители озадачатся поиском подходящего жилья для своих детей, которые будут обучаться в вузах и переедут жить в другой город — как минимум на период учебы. Поэтому для наших клиентов, которым необходимо решить жилищный вопрос студента, помимо стандартных ипотечных программ, мы подготовили специальные программы на приобретения жилья, которые позволяют приобрести недвижимость даже в тех городах, где нет офиса Запсибкомбанка. Вам остается только выбрать удобную программу:

Если есть собственность для залога, в том числе третьего лица, вам подойдёт программа под залог имеющейся в собственности недвижимости:

процентная ставка – от 9,3% годовых;

максимальный срок кредита – 20 лет;

первый взнос – всего 20% от суммы приобретаемой недвижимости.

Если нет имущества для залога или вы не хотите его передавать в залог, воспользуйтесь программой без залога:

процентная ставка – 13,5% годовых;

максимальная сумма кредита – 800 000 рублей;

максимальный срок кредита – 10 лет.

По данным программам денежные средства предоставляются наличными.

"Многие приезжают поступать в учебные заведения Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. После поступления студент или получает место в общежитии, или ему приходится снимать квартиру, что за годы учебы выливается в существенную сумму. Поэтому многие родители все чаще принимают решение купить квартиру, чему способствуют, конечно, выгодные условия ипотеки. Выбирайте свою программу приобретения жилья: стандартную, если квартира находится в городах присутствия Запсибкомбанка, или специальную, если в этом городе нет офиса Запсибкомбанка", — прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подробнее с программами вы можете ознакомиться на сайте или в любом офисе банка.