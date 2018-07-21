Тюменские НКО могут побороться за гранты

Зарегистрированные некоммерческие организации могут поучаствовать в конкурсе грантов от правительства Тюменской области. Минимальная сумма поддержки составит 50 тысяч рублей, максимальная зависит от направления проекта.

Так, в направлениях "Патриотическое воспитание", "Семейные ценности", "Работа с трудными подростками и детьми, оставшимися без попечения родителей" максимальная сумма гранта может составлять до 500 тысяч рублей. В направлениях "Добровольчество" "ЗОЖ, спорт и безопасность", "Международное сотрудничество" - до 300 тысяч рублей". Проекты по профориентации могут получить до 360 тысяч рублей, в направлении "Молодежные субкультуры" - до 350 тысяч рублей, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Участвовать в конкурсе могут только зарегистрированные некоммерческие организации Тюменской области. Заявки принимаются до 12 августа включительно. В рамках конкурса предусмотрены консультации с экспертами по социальному проектированию, которые можно получить до подачи заявки. Записаться на консультацию и узнать подробности о порядке предоставления документов для участия в конкурсе можно в отделе молодежных проектов департамента по общественным связям, по номеру телефона: 8 (3452) 55-72-29.