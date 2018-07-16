Тюменская стоматологическая клиника модернизирует оборудование при поддержке Корпорации МСП и ПАО "Запсибкомбанк"

Запсибкомбанк

ООО "Стоматологическая клиника №3" получило финансирование на сумму 9 миллионов рублей для приобретения дополнительного современного оборудования. Кредитная линия открыта Запсибкомбанком по ставке 9,6% годовых при обеспечении Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Стоматологическая клиника № 3 относится к одному из ведущих медицинских центров региона по оказанию стоматологических услуг для детей и взрослых. Оснащена современным профессиональным оборудованием для оказания эффективной помощи. В Тюмени открыто три отделения стоматологического центра.

В клинике работают 70 врачей, среди которых заслуженные врачи РФ, кандидаты медицинских наук, специалисты-стоматологи первой и высшей категории и др. Они неоднократно побеждали на региональных и всероссийских конкурсах стоматологического мастерства.

По итогам реализации проекта стоматологическая клиника модернизировала оборудование, повысила качество обслуживания пациентов, увеличила число клиентов и обеспечила свое дальнейшее устойчивое развитие.

"Запсибкомбанк как участник Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства постоянно рассматривает кредитные заявки предприятий и осуществляет выдачи кредитов. Мы рады быть полезными для бизнеса, ведь доступные кредиты – это отличная возможность для развития организаций", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.