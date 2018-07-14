В Армизонском районе успешно реализуется проект "Фермерская деревня"

Условия для развития инвестиционных проектов в сфере животноводства в Армизонском районе создаются в рамках проекта "Фермерская деревня".

Как рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, осенью 2017 года за счет средств Тюменьэнерго к "Фермерской деревне" проведена линия электропередачи. В 2018 году планируется подведение водопровода за счет средств местного бюджета. Площадки предоставлялись фермерам через аукцион.

"Армизонские фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств получили возможность реализовать свой потенциал, на практике показать свои подходы к организации малого сельскохозяйственного бизнеса. Конечно, мы с интересом ждем результатов проекта - настолько эффективной будет экономика этих хозяйств, каких производственных показателей они добьются. Думаю, в дальнейшем опыт Армизонского района найдет применение и в других муниципалитетах региона", - отметил Владимир Чейметов.

Также во время рабочей поездки в Армизонский район "Фермерскую деревню" посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Местные фермеры обратились к нему с просьбой оказать содействие в строительстве дороги с щебневым покрытием к их хозяйствам, необходимая сумма - 4 млн рублей. Александр Моор обещал помочь решить проблему в течение ближайших двух лет.

"Сельские жители, желающие создать свои небольшие сельхозпроизводства, могут рассчитывать на поддержку муниципальной и региональной власти. Я думаю, все формы хозяйствования хороши - и крупнотоварные, и малые. Все зависит от местных условий. Поэтому нам вместе с главами муниципалитетов и областным департаментом агропромышленного комплекса необходимо подумать об усовершенствовании действующих в регионе механизмов государственной поддержки малого сельскохозяйственного бизнеса. Это один из путей развития экономики сельского муниципалитета", - подчеркнул Александр Моор.