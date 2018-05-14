Тюменская область первая по вводу жилья на Урале

Тюменьстат сопоставил основные показатели социально-экономического развития регионов УрФО за январь–март 2018 года.

Так, в Тюменской области без автономных округов наблюдается максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек — 168,4 квадратных метров общей площади. На втором месте Свердловская область.

Также Тюменская область занимает первые строчки по таким показателям, как объемы производства молока и яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий (78,7 кг и 243,2 штуки соответственно). Наибольший объем производства мяса на душу населения наблюдался в Челябинской области (34,4 кг) и в нашем регионе (20,9 кг).

Темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года в Челябинской области (109,1%) превысил значения показателей в других регионах федерального округа. Тюменская область по этому показателю стала второй.

Самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-феврале 2018 года наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (89,7 тыс. рублей).

Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в марте 2018 года к декабрю 2017 года зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (100,4%). По этому показателю Тюменская область занимает вторую строчку среди других регионов Урала.