В Тюмени пройдут публичные слушания по исполнению бюджета города

13:19 11 мая 2018
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Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской думы об исполнении бюджета города Тюмени за 2017 год назначены на 17 мая. Слушания начнутся в актовом зале дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в 18 часов. Принять участие в них могут все желающие.

Проект решения Тюменской городской думы по исполнению бюджета размещен на сайте администрации Тюмени. С бюджетом для граждан к отчету об исполнении бюджета города за 2017 год можно ознакомиться здесь.

Теги: бюджет , городская дума , публичные слушания
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