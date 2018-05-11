В Тюмени пройдут публичные слушания по исполнению бюджета города

Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской думы об исполнении бюджета города Тюмени за 2017 год назначены на 17 мая. Слушания начнутся в актовом зале дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в 18 часов. Принять участие в них могут все желающие.

Проект решения Тюменской городской думы по исполнению бюджета размещен на сайте администрации Тюмени. С бюджетом для граждан к отчету об исполнении бюджета города за 2017 год можно ознакомиться здесь.