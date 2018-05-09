Федеральные эксперты приедут в Тюмень на форум по госзакупкам

Первый экспертный форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность" пройдет в Тюмени 24 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства, сообщает "Вслух.ру".

В работе форума примут участие представители Государственной думы РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, правительства Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, а также иных органов государственной власти и местного самоуправления, представители Общероссийского народного фронта, научного и бизнес-сообщества.

Программа мероприятия предполагает проведение трех секций: "Участие институтов гражданского общества в развитии конкуренции"; "Эффективные и конкурентные закупки для государственных и муниципальных нужд"; "Совершенствование корпоративных закупок: тенденции и перспективы".

Как рассказали "Вслух.ру" в Торгово-промышленной палате Тюменской области, выступившей одним из организаторов, актуальность форума обусловлена тенденциями развития законодательства о закупочной деятельности и его правоприменением, а также уменьшением доли конкурентных закупок в корпоративном секторе.

Форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность" пройдет на площадке ТюмГУ по адресу: ул. 8 Марта, д.2, корп.1. Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту cekd@tppto.ru, info@tppto.ru или по телефону (3452) 399-609.