Тюменских предпринимателей приглашают на областной профессиональный форум

Форум "День предпринимателя – 2018" состоится 29 мая на площадке ДК "Нефтяник". Темой форума, организованного правительством Тюменской области и региональным инвестиционным агентством, станет "Продаем тюменское!". К участию приглашают руководителей и собственников малых, средних и крупных предприятий региона.
В работе форума примут участие представители бизнеса, органов власти, местного самоуправления, общественных организаций, а также российские аналитики и эксперты. Среди ключевых тем мероприятия: современные тренды в продажах, развитие экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей и другие.
В рамках форума состоятся тематические площадки, рабочие встречи, выставка-продажа тюменских товаропроизводителей и закупочные сессии.
Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
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