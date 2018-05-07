Тюменских предпринимателей приглашают на областной профессиональный форум

Форум "День предпринимателя – 2018" состоится 29 мая на площадке ДК "Нефтяник". Темой форума, организованного правительством Тюменской области и региональным инвестиционным агентством, станет "Продаем тюменское!". К участию приглашают руководителей и собственников малых, средних и крупных предприятий региона.

В работе форума примут участие представители бизнеса, органов власти, местного самоуправления, общественных организаций, а также российские аналитики и эксперты. Среди ключевых тем мероприятия: современные тренды в продажах, развитие экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей и другие.

В рамках форума состоятся тематические площадки, рабочие встречи, выставка-продажа тюменских товаропроизводителей и закупочные сессии.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.