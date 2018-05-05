"Тюменский бройлер" сохраняет сеть собственных магазинов

Фирменная сеть магазинов от производителя дает ряд преимуществ покупателям, считает генеральный директор одного их крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тюменской области, птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", Оксана Величко.

"Основной плюс – это непосредственный контакт покупателя с нашим продавцом, у которого он может получить исчерпывающую информацию о товаре. Вряд ли такое возможно в сетевом магазине. Кроме того, часть фирменных продуктов "Тюменского бройлера" продается только в наших торговых точках. Той же логики придерживаются и другие крупные тюменские сельхозпроизводители, которые сохранили свои магазины", - отметила она.

Сейчас на птицефабрике выпускается более 200 наименований продукции, большая ее часть охлажденная, ведь ее вкусовые и полезные свойства гораздо выше, чем замороженной.