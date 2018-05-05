"Тюменский бройлер" сохраняет сеть собственных магазинов

13:49 05 мая 2018
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rayon72.ru
| Фото: rayon72.ru

Фирменная сеть магазинов от производителя дает ряд преимуществ покупателям, считает генеральный директор одного их крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тюменской области, птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", Оксана Величко.

"Основной плюс – это непосредственный контакт покупателя с нашим продавцом, у которого он может получить исчерпывающую информацию о товаре. Вряд ли такое возможно в сетевом магазине. Кроме того, часть фирменных продуктов "Тюменского бройлера" продается только в наших торговых точках. Той же логики придерживаются и другие крупные тюменские сельхозпроизводители, которые сохранили свои магазины", - отметила она.

Сейчас на птицефабрике выпускается более 200 наименований продукции, большая ее часть охлажденная, ведь ее вкусовые и полезные свойства гораздо выше, чем замороженной.

"Несмотря на большой ассортимент, останавливаться на достигнутом не собираемся, к лету наша "линейка" вновь обновится",  - говорит Оксана Величко.

Теги: Тюменский бройлер
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