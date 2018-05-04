В Тюменской области на 94% выросли объемы выдачи ипотеки

В первом квартале 2018 года жителям Тюменской области (с учетом автономных округов) предоставлено 12,8 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму 27,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост по сумме составил 94%.

"Такой высокий прирост объясняется как позитивным трендом на снижение процентных ставок по кредитам, так и активным рефинансированием ссуд, выданных ранее банками на приобретение жилья. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в Тюменском регионе снизилась на 2 процентных пункта и составила 9,8% годовых", — отмечают в тюменском отделении Уральского ГУ Банка России.

В последние годы Тюменская область занимает четвертое место в стране по объемам предоставленных жилищных и ипотечных кредитов — после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Средний размер жилищного и ипотечного кредита в нашем регионе составил 2 млн рублей, средний срок выдачи — 16,5 лет.

Объем задолженности по ссудам на приобретение жилья, предоставленным заемщикам Тюменской области, увеличился с начала года на 10 млрд рублей. На 1 апреля 2018 года он составил 338,6 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов — менее 1%.