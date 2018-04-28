Тема "Дня предпринимателя – 2018" — "Продаём тюменское!"

Руководителей и собственников малых, средних и крупных предприятий Тюменской области приглашают на форум "День предпринимателя – 2018". Мероприятие пройдет 29 мая. Тема форума в 2018 году – "Продаем тюменское!". В этом году работа форума пройдет на площадке ДК "Нефтяник".

В работе форума примут участие представители бизнеса, органов власти, местного самоуправления, общественных организаций, а также российские аналитики и эксперты. С посланием к предпринимательскому сообществу региона обратится губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Среди основных тем форума: современные тренды в продажах, развитие экспортного потенциала тюменских товаропроизводителей и другие.

В рамках форума состоятся тематические площадки, рабочие встречи, выставка-продажа тюменских товаропроизводителей, закупочные сессии.

Форум проводится правительством Тюменской области и региональным инвестиционным агентством совместно с предпринимательскими объединениями Тюменской области в рамках празднования Дня российского предпринимательства.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Дополнительная информация по телефонам +7 (3452) 60 27 27, 50 76 73 и электронной почте dp@iato.ru.