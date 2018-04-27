Сотрудники Запсибкомбанка сдали Всероссийский финансовый зачет

Запсибкомбанк

В апреле в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи – 2018 Центральный банк Российской Федерации провел онлайн-тестирование населения с целью выявления и повышения уровня финансовых знаний. Проверить свою финансовую грамотность также решили сотрудники Запсибкомбанка.

Виктория Левина – сотрудник отдела обслуживания дополнительного офиса № 20 "Тобольский" – с удовольствием прошла настоящее тестирование, потратив при этом 8 минут своего свободного времени из установленных 60. По словам Виктории, вопросы были разнообразными и интересными. По итогам тестирования сотруднику был выдан сертификат об успешной сдаче Всероссийского финансового зачета.

"Данное тестирование дает прекрасную возможность для проверки себя и своих знаний. Я очень рад, что большинство наших сотрудников приняли участие в данном тестировании и показали отличные, безошибочные результаты!", – прокомментировал директор дополнительного офиса № 20 "Тобольский" Сергей Терлеев.