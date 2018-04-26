Запсибкомбанк сделал кредиты для бизнеса еще более привлекательными

Запсибкомбанк

В апреле снижены ставки по всем кредитам Запсибкомбанка для бизнеса в среднем на 1–1,5 процентных пункта. А это значит, что взять кредит на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, недвижимость и другие цели теперь можно гораздо выгоднее и с меньшей переплатой.

Линейка кредитных программ для бизнеса от Запсибкомбанка представлена различными видами:

– на пополнение оборотных средств;

– на приобретение основных средств;

– на приобретение недвижимости;

– на приобретение транспорта;

– на приобретение оборудования;

– для обеспечения участия в конкурсе / исполнения контракта;

– без залога.

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"Запсибкомбанк на регулярной основе отслеживает динамику процентных ставок на рынке кредитования корпоративных клиентов и своевременно реагирует на изменения ключевой ставки Центрального банка. Помимо ценовых факторов кредитные продукты Запсибкомбанка выгодно отличаются и неценовыми преимуществами: отсутствие комиссий за досрочное гашение, возможность согласования индивидуального графика погашения, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании", – отметила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.