Запсибкомбанк сделал кредиты для бизнеса еще более привлекательными

В апреле снижены ставки по всем кредитам Запсибкомбанка для бизнеса в среднем на 1–1,5 процентных пункта. А это значит, что взять кредит на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, недвижимость и другие цели теперь можно гораздо выгоднее и с меньшей переплатой.
Линейка кредитных программ для бизнеса от Запсибкомбанка представлена различными видами:
– на пополнение оборотных средств;
– на приобретение основных средств;
– на приобретение недвижимости;
– на приобретение транспорта;
– на приобретение оборудования;
– для обеспечения участия в конкурсе / исполнения контракта;
– без залога.
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"Запсибкомбанк на регулярной основе отслеживает динамику процентных ставок на рынке кредитования корпоративных клиентов и своевременно реагирует на изменения ключевой ставки Центрального банка. Помимо ценовых факторов кредитные продукты Запсибкомбанка выгодно отличаются и неценовыми преимуществами: отсутствие комиссий за досрочное гашение, возможность согласования индивидуального графика погашения, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании", – отметила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.
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