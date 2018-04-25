У предпринимателей есть еще несколько дней, чтобы стать участниками "Ярмарки инвестиций"

30 апреля заканчивается прием заявок на "Ярмарку инвестиций", которая состоится 19 мая в Тюмени в рамках городского фестиваля "ЖАРА".

За полтора месяца на участие в проекте подали заявку около 150 претендентов. Каждый из них пройдет обучение, но только 10 самых перспективных выступят с презентацией своего проекта перед широкой аудиторией.

Защита состоится 19 мая на площади 400-летия на площадке "Образование" в шатре "ОПОРА РОССИИ".

Привлеченные инвестиции участники смогут направить как на открытие нового бизнеса, так и на развитие уже действующей компании. Сумма может варьироваться от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей.

Инициатором и организатором мероприятия традиционно выступит тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Всего на фестивале в течение двух дней будет работать 9 тематических площадок, на которых не только можно получить полезные знания, но и провести время с детьми и друзьями, ознакомиться с товарами и услугами от региональных предпринимателей.

Прием заявок ведется на официальном сайте. Подробности о фестивале здесь.