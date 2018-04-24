Весенние ставки по кредитам наличными для больших планов

Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке стартовала весенняя акция по кредитам наличными. Поэтому если у вас есть планы, которые вы откладывали, то настало время их осуществить! Оформляйте заявку на кредит или консультацию на сайте Банка или приходите в ближайший офис Запсибкомбанка.

Основные преимущества потребительского кредита Запсибкомбанка:

– ставки – от 11,5% годовых;

– eдиные ставки по кредитам без обеспечения и под поручительство;

– максимальная сумма кредита – 2 000 000 руб.;

– возможность получить комфортный платеж, так как максимальный срок кредитования – 7 лет;

– удобство платежей. Пользуйтесь сервисом "Автогашение" и сумма платежа по кредиту будет списываться с вашего счета автоматически;

– особые условия для клиентов пенсионного возраста.

"Хочу обратить ваше внимание, чем крупнее траты вы планируете, тем выгоднее условия по кредиту. С Запсибкомбанком вы сможете отправиться в долгожданный отпуск, совершить крупную покупку или сделать ремонт в вашей квартире или доме, а если у вас уже есть потребительский кредит в другом банке – переводите его в Запсибкомбанк. Хочу отметить, что Запсибкомбанк уверенно держится в ТОП-40 рэнкинга крупнейших банков России по кредитованию физических лиц", – отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.