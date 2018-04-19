Предприниматели Тюмени обсудят механизмы противодействия мошенничеству и коррупции

Международная научно-практическая конференция по противодействию коррупции в Тюмени пройдет 24 апреля. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Тюменской области и консалтинговая группа "РАСТАМ".

Конференция проводится уже во второй раз. Она стане продолжением начатого в 2017 году обсуждения направлений выявления и профилактики мошенничества, а также противодействию коррупции как условий эффективного развития бизнеса и предпринимательства. В данном контексте на конференции будут также анализироваться экономические драйверы приоритетного развития экономики.

В работе конференции примут участие ведущие отечественные учёные и специалисты – разработчики проектов законов и нормативных правовых актов и программ по противодействию коррупции и мошенничеству, представители органов законодательной и исполнительной власти, бизнесмены и предприниматели.

Участие в данной конференции – как форма повышения квалификации, будет полезна для руководителей компаний и их профильных подразделений, уварены инициаторы встречи.

Главная цель мероприятия – повышение компетенций и навыков по предупреждению и противодействию корпоративного мошенничества и коррупции руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления и бизнес сообщества, выработка рекомендаций по развитию комплексной безопасности бизнеса и противодействии хищениям.

В ходе конференции участники смогут разобраться в актуальных вопросах в области противодействия мошенничеству совместно со спикерами.

Организационные взносы участников не предусмотрены. Ознакомиться с программой мероприятия, узнать о спикерами можно здесь, обязательна регистрация. Конференция будет проходить в большом зале заседаний облдумы (ул. Республики, 52).