Накануне паводка: на Туре все спокойно, Ишим, Вагай и Тобольск - во всеоружии

Стоит ли в этом году жителям Тюменской области опасаться наводнений и все ли готово в регионе на случай возникновения ЧС? Об паводке и погодных явлениях вообще шла речь на пресс-конференции, организованной информагентством "Тюменская линия".

Талая вода

Малоснежная зима и обильные снегопады в начале весны привели к тому, что глубоко промёрзшая почва еще только начинает отходить, что для данного периода времени не характерно. Об этом рассказала на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" начальник филиала Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Татьяна Морозова.

Промерзание почвы Тюменском, Голышмановском и Сорокинском районах составляет 59-85 см, а в северных территориях доходит до 149 см. В прошлом году за зиму почва промерзала на 35-110 см. "Оттаивание идет очень медленно как снизу, так и сверху. В большинстве районов почва сверху оттаяла на 3-13 см, местами – до 26 см. В северных районах оттаивание не наблюдается вообще. Обычно к этому времени у нас сверху почва оттаивает уже на 20 см. В прошлом году на 20 апреля почва оттаяла полностью в большинстве районов, кроме Уватского", – отметила Морозова.

На интенсивность паводка влияет активное снеготаяние и запасы влаги в почве. Судя по словам специалиста, особой угрозы с этой стороны нет. Осеннее увлажнение почвы в регионе было достаточным – от 80 до 120 процентов. Снегосъемка от 10 апреля показала, что запасы воды в снеге составляют от 31 до 85 мм. "Это близко к норме на данную дату, в отдельных случаях больше на 30-70 %", – отметила Морозова. Разрушение снежного покрова с 9 апреля на юге Тюменской области проходит повсеместно. По Ялуторовску и Ишиму отмечен полный сход снега в полях.

Обильное снеготаяние и основательно промерзшая почва приводит к подтоплению низин, в том числе в населенных пунктах. "Сейчас у нас идет верховая вода. За девять дней нашими силами откачано 160 тыс кубометров воды. Для сравнения: в Ишиме за месяц мы откачали 30 тыс кубометров. Машины практически не стоят. В Комарово откачали воду в течение дня, в Ямальском (микрорайоны Тюмени - прим ред.). Надо понимать – весна. Когда промерзание почвы от 120 до 150 см, а местами до 200, какая там ливневка? Она даже не успела бы отойти. Это такие временные трудности", – прокомментировал ситуацию руководитель регионального управления МЧС Юрий Алехин.

Что касается рек, то на большинстве из них наблюдаются подвижка льда, появились разводья, закраины. Неизменной обстановка остается пока только на Иртыше. Подъем уровня воды в реках за сутки составляет от 1 до 46 см. "Максимумы половодья ожидаются ниже среднемноголетних значений почти по все рекам на 0,4–1,5 метра. Высоким половодье будет в реке Ишим: превышение многолетних значений составит от 1,5 до 2 метров. Достижение критически опасных уровней отметок ожидается от села Ильинка (Казанский район) до села Абатское. На формирование высоких уровней здесь влияют Сергеевское водохранилище и наши погодные условия", – отметила Татьяна Морозова.

"Беспокойные" соседи

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин напомнил, что два предыдущих года в плане паводка были сложными для нескольких территорий. В течение прошлого года и уже в нынешнем везде, где необходимо, приняты серьезные превентивные меры, в том числе наращены и укреплены дамбы.

Ишиму, который предыдущие два года страдал от наводнений, уделяется особое внимание. "Проведен ряд мероприятий, которые, я надеюсь, обеспечат вопросы безопасности по Ишиму. В частности, построены практически на 100% защитные дамбы, сделаны дополнительные отводные каналы", - отметил Алехин. По словам руководителя МЧС, впадающая в Ишим река Карасуль уже очистилась ото льда, сейчас она прибывает по 20-30 см в день. В МЧС надеются, что вода успеет по отводным каналам уйти в реку Ишим до вскрытия на ней льда, затем каналы будут перекрыты - перед приходом воды из Казахстана.

Юрий Алехин напомнил, что на паводковую ситуацию в Ишиме серьезно влияет обстановка на Сергеевском водохранилище, расположенном в Казахстане. Дважды в день специалисты из соседнего государства передают тюменским коллегам данные по этому и другим водным объектам. Мониторинг и сравнительный анализ цифр пока большого беспокойства не вызывает. "Сегодня мы ежедневно сравниваем уровни прошлого и нынешнего годов. Буквально до 7 апреля цифры были "один в один" – как прошлом, так и сейчас – уровни сброса, уровни подъема и прочее, – сообщил Алехин. – Объемы поступления и сброса по Сергеевскому водохранилищу пока на 30 % меньше, чем в прошлом году". Если говорить в цифрах, то объем данного водохранилища составляет 640 млн куб. метров, высота – 138 метров. Сегодня водохранилище заполнено на 129 %, уровень воды превысил 139,6 м – перелив через верхний бьеф плотины составляет 160 см.

На реку Ишим также может повлиять обстановка на Петропавловском водохранилище, но не критично, да и объемы в этом году там в три раза ниже. В прошлом году пики сброса по этим двум объектам пришлись на 17, 18, 19 апреля.

По рекам Исеть, Тура и Тавда больших опасений нет – "если не случится каких-то больших осадков, то серьезного подтопления не будет".

Сложная обстановка может возникнуть в Вагайском, Уватском, Тобольском районах и самом Тобольске, отметил Алехин. В прошлом году в это время Иртыш уже вскрылся, в этом году в районе Тобольска, по прогнозам синоптиков, это произойдет не ранее 24 апреля, примерно через пять дней после этого в Уватском районе, а когда на Ямале вскроется Обь, в которую впадает Иртыш, – сложно предсказать: на днях там похолодало до -20-25 °С. Из-за этого может произойти подпор воды, что чревато серьезными проблемами в вышеперечисленных муниципалитетах.

Юрий Алехин отметил, что в преддверии паводка губернатор уже дважды провел заседания с участием всех глав по видеоконференцсвязи, всем поставлены задачи, проверены все силы и средства, а также пути эвакуации, готовность техники. Более 460 пунктов временного размещения в готовности принять 180 тысяч человек. Все пункты оборудованы исходя из численности населения и возможных угроз.

"Последние два года пришлось тяжело, паводковая ситуация была очень сложная. Вместе с этим это хорошая школа. Учитывая прошлый опыт, мы готовы к любой чрезвычайной ситуации", - подчеркнул руководитель регионального управления МЧС.

Тихонова Татьяна