"Запасной кошелек" от Запсибкомбанка на любые покупки

Запсибкомбанк

Весна – время ярких изменений и всего нового! Выходя на улицу, мы радуемся уже совсем теплому солнцу, по которому успели соскучиться за долгую морозную зиму. Чтобы время счастливых перемен скорее наступило, предлагаем оформить кредитную карту Запсибкомбанка и начать пору обновлений.

Чем примечательны кредитные карты Запсибкомбанка? Тем, что вы можете выбрать карту, которая, в зависимости от целей и потребностей, подходит именно вам:

1.Если месячной зарплаты не хватает на все покупки, то верным решением будет оформить Суперкарту "100 дней" с одним из самых длительных льготных периодов. Таким образом, вы сможете тратить деньги Банка сейчас, а вернуть их только в середине лета. Максимально возможный лимит по карте – до 600 000 рублей.

2.Много планов на весну-лето? Планируйте заранее – оформите карту "Потребительская" с возобновляемым лимитом на любые цели и комфортным платежом. Как только вам понадобится любая сумма, вы сможете взять деньги банка в любой момент.

"Кредитная карта уже давно стала "запасным кошельком": более половины (67%) тех, у кого есть "кредитки", оформили их, не преследуя определенной цели, "на всякий случай". Треть россиян (36%) рассчитывают, что карта понадобится, если не хватит денег до зарплаты, а 29% планируют использовать ее на случай крупной покупки*. Несомненным плюсом кредитных карт Запсибкомбанка является длительный льготный период на покупки и снятие наличных – 100 дней, что позволяет не платить проценты банку более трех месяцев. Подавайте заявку на получение кредитной карты уже сейчас и наслаждайтесь весной и яркими эмоциями", – прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Подробную информацию по кредитным картам можно узнать в ближайшем к вам офисе Запсибкомбанка, по телефону Контакт-центра Запсибкомбанка 8-800-100-5005, а также на официальном сайте банка.