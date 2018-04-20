Теплосети Тюмени вновь проверят на прочность кипятком

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24 апреля с 7 до 15 часов в Тюмени будет произведено испытание тепловых сетей на расчётную температуру теплоносителя в контуре ТЭЦ-2. Такой "экзамен" сети сдают раз в пять лет на основании Правил технической эксплуатации тепловых установок.

Территориально в контур ТЭЦ-2 входят жилые районы Войновка, Южный, Восточный, Тюменский, 1-й – 6-й микрорайоны, Московский тракт и район Дома обороны.

Отметим, в прошлом году такое испытание сетей проводилось на контуре ТЭЦ-1 и запомнилось горожанам фонтанами кипятка, в частности, на улице Максима Горького.

Председатель постоянной комиссии гордумы по ЖКХ Юрий Баранчук на недавнем заседании напомнил депутатам и представителям администрации о последствиях проверки прошлого года и выразил надежду, что все ошибки специалисты УСТЭК учли, и в этом году таких инцидентов не повторится.

Замглавы администрации города Павел Перевалов отметил, что, согласно техническим нормам, сети, которые являются ветхими, не должны испытываться на максимальную температуру. Задача теплосетевой организации - условно говоря, отсечь такие сети на время проведения испытаний. Это как раз позволит исключить происшествия, подобные прошлогодним. Однако это совершенно не гарантирует порывов на слабых участках теплотрассы: "Для чего это делается проводятся испытания? Для выявления слабых мест. В любом случае порывы в этот период возможны, вполне вероятно они и произойдут. Заостряю внимание: что это возможно!", - подчеркнул Перевалов на заседании комиссии гордумы по ЖКХ.

"Я все-таки надеюсь, что проверки пройдут без чрезвычайных происшествий и ситуация прошлого года не повторится, - подчеркнул Баранчук при беседе с журналистами, отметив, что в прошлом году была в этом плане проведена большая работа.

По словам депутата, в 2017-м году инциденты случились из-за некоторой несогласованности взаимодействия администрации и компаний "Тепло Тюмени" и УТСК". Сегодня в городе Единая теплоснабжающая организация - УСТЭК, а значит, в рамках одной компании гораздо легче сегментарно выделить особо ненадежные и ветхие участки теплотрассы, которые проверять кипятком просто опасно, считает депутат.

"Еще осенью тепловики и администрация депутатам доложили, что практически все сети теплоснабжения в основной своей массе, даже бесхозяйные, выявлены, вопрос сегодня стоит только в правильном оформлении и постановке на баланс в администрации для передачи в дальнейшую эксплуатацию теплоотражающей организации, - сообщил Баранчук. - А раз мы все знаем, как нам администрация говорила, план работы необходимо составить таким образом, чтобы исключить потенциально аварийные участки. График должен быть сделан таким образом, чтобы бесхозяйные сети не попали в зону температурных испытаний,потому что их техническое состояние неизвестно".