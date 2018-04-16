В Тобольске открыли самую современную и мощную электроподстанцию России

16 апреля в Тюменской области состоялся торжественный пуск объектов для электроснабжения крупнейшего в стране строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья "ЗапСибНефтехим".

Ключевое звено – подстанция ПАО "ФСК ЕЭС" 500 кВ "Тобол" стоимостью свыше 5 млрд рублей. Она является первым в России энергообъектом высокого класса напряжения, в котором комплексно реализованы передовые цифровые технологии.

Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции "ЗапСибНефтехима", через которую предприятие присоединено к Единой национальной электрической сети. Объект построен дочерним обществом ФСК ЕЭС – ЦИУС ЕЭС.

В церемонии пуска приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, главы ФСК ЕЭС Андрей Муров и СИБУРа Дмитрий Конов.

Владимир Якушев отметил, что региональное правительство давно и успешно сотрудничает с ФСК ЕЭС. "Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы. Но даже на их фоне этот объект уникален",- подчеркнул губернатор.

По словам председателя Правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова, подстанция ФСК ЕЭС 500 кВ "Тобол" является пилотным проектом комплексного использования технологий цифровизации на энергообъектах сверхвысокого напряжения. "Символично, что крупнейший в стране нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" получил самую современную на сегодня сетевую инфраструктуру в своем классе. До 2025 года планируем ввести в ЕНЭС еще 32 цифровые подстанции",- поделился он.

Новая инфраструктура позволяет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств "ЗапСибНефтехима" максимальной мощностью 300 МВт к ЕНЭС. На цифровой подстанции 500 кВ "Тобол" внедрены передовые инновационные технологии преимущественно российского производства. Их использование позволит повысить надежность и эффективность работы.

На двух воздушных линиях, связывающих энергообъекты впервые в стране в таком классе напряжения применены двухцепные опоры. Это позволяет обеспечить их резервирование, добиться экономии металла и сократить ширину трассы, по которой пролегает ЛЭП.

"Тобол 500" - важнейшее звено в системе электроснабжения "ЗапСибНефтехима". Подстанция 500 кВ "ЗапСиб" СИБУРа обеспечит прием электрической мощности с "Тобола" и понижение до необходимого для комплекса класса напряжения. Это передовые технологические решения не только по национальным, но и мировым стандартам. Запуск электроснабжения "ЗапСибНефтехима" обеспечит готовность для начала пусконаладочных работ на объектах, которые идут первыми по графику реализации проекта",-считает председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Реализация проекта "ЗапСибНефтехим" направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, в востребованные продукты, используемые в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине и других областях, отмечается на сайте правительства Тюменской области.

Фото - http://www.fsk-ees.ru