Удмуртские промышленники будут закупать больше тюменской стеклотары

В прошлом году тюменский завод стеклотары "Стеклотех" впервые имел опыт сотрудничества с предприятием химической промышленности из города Мужга Удмуртской Республики. Заказчики убедились в качестве поставляемой стеклотары и увеличили заказ, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Все бутылки проходят тесты на противоударность и гидродавление. Мы готовы к экспериментам, и к расширению перечня продукции", - отметила генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина.

На ближайшее будущее одна из главных задач, которую предстоит решить специалистам завода - замена печи. Современные печи отличаются большей производительностью, что позволит увереннее чувствовать себя на рынке стеклотары.