Удмуртские промышленники будут закупать больше тюменской стеклотары

12:58 14 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
1tmn.ru
| Фото: 1tmn.ru

В прошлом году тюменский завод стеклотары "Стеклотех" впервые имел опыт сотрудничества с предприятием химической промышленности из города Мужга Удмуртской Республики. Заказчики убедились в качестве поставляемой стеклотары и увеличили заказ, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Все бутылки проходят тесты на противоударность и гидродавление.  Мы готовы к экспериментам, и к расширению перечня продукции", - отметила генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина.

На ближайшее будущее одна из главных задач, которую предстоит решить специалистам завода -  замена печи. Современные печи отличаются большей производительностью, что позволит увереннее чувствовать себя на рынке стеклотары.

"Это сложный и достаточно продолжительный по времени процесс.  На заказ и изготовление может уйти полтора-два года. Сейчас идут предварительные переговоры, встречи с проектными организациями. В основном это зарубежные, но есть и наши разработчики в Екатеринбурге. Можно сказать сейчас мы мониторим рынок", - добавила руководитель завода.

Теги: завод , производство , промышленность
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018