Удмуртские промышленники будут закупать больше тюменской стеклотары

В прошлом году тюменский завод стеклотары "Стеклотех" впервые имел опыт сотрудничества с предприятием химической промышленности из города Мужга Удмуртской Республики. Заказчики убедились в качестве поставляемой стеклотары и увеличили заказ, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Все бутылки проходят тесты на противоударность и гидродавление. Мы готовы к экспериментам, и к расширению перечня продукции", - отметила генеральный директор "Стеклотеха" Елена Острягина.
На ближайшее будущее одна из главных задач, которую предстоит решить специалистам завода - замена печи. Современные печи отличаются большей производительностью, что позволит увереннее чувствовать себя на рынке стеклотары.
"Это сложный и достаточно продолжительный по времени процесс. На заказ и изготовление может уйти полтора-два года. Сейчас идут предварительные переговоры, встречи с проектными организациями. В основном это зарубежные, но есть и наши разработчики в Екатеринбурге. Можно сказать сейчас мы мониторим рынок", - добавила руководитель завода.
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