Тюменские предприниматели представят свою продукцию в КНР

С 15 по 21 апреля состоится деловой визит предпринимателей Тюменской области в Китай. В программе — встречи с местными дистрибьюторами, оптовыми компаниями и торговыми сетями для налаживания каналов сбыта продукции тюменских производителей, а также переговоры с потенциальными инвесторами.

В состав делегации вошли представители предприятий, выпускающих продукты питания. Это ялуторовские ООО "Юнигрэйн" и ООО "Фабрика печенья", ООО "Слада" из Ишима и тюменский ООО "ХК "Абсолют". Они не только станут участниками переговоров, но и представят свою продукцию на международной выставке продуктов питания в г.Хуайань. Посетители выставки также смогут познакомиться с продукцией компании "Бенат".

Как сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области, участники делегации посетят постоянно действующий демонстрационно-дегустационный павильон российских продуктов питания "Russian Food Showroom" в Шанхае и обсудят с руководством World Food City в г.Шеньчжень возможность организации экспозиции тюменских товаропроизводителей.

Визит организует Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области.