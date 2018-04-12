Тюменцы могут сдать зачет по финансовой грамотности

С 10 по 21 апреля каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста. Такую возможность предоставит Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центральным банком РФ, министерством финансов Российской Федерации и Конструктором образовательных ресурсов.

Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.

"Цель этого проекта – дать возможность каждому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности самостоятельно, а самое главное – предоставить человеку все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы, которые позволят это сделать в онлайн-режиме", – сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.