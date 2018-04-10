Тюменцы спокойно пережили "черный понедельник"

Информация о падении российского рынка акций из-за санкций Минфина США против РФ и обострившейся ситуации в Сирии, в понедельник, 9 апреля, стала одной из главных тем федеральных каналов.

О том, как тюменцы отреагировали на тревожные сообщения с фондовых рынков, 10 апреля журналистам на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" рассказал управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин.

"Макроэкономические прогнозы я оставлю аналитикам – это их хлеб. Ничего нового, как минимум для меня, не произошло. Мы все с вами знали, что будут определенные события. Они произошли. Реакция рынка на эти изменения закономерна, – отметил Ромашкин. – Я не могу сказать, что это черный понедельник. Я пережил черную пятницу в 2008 году. Когда всё обвалилось. Вот тогда было страшно. Сейчас я не увидел паники в населении".

Руководитель банка отметил, что в тюменских офисах ВТБ день прошел спокойно. Больших очередей не наблюдалось – все работали как обычно.

"Телефон у меня не разрывается от просьб посоветовать, куда деньги перекладывать. Очередей даже не было в офисах. Все вполне стабильно. Эта история с ажиотажем – она чуть больше, чем реальная реакция населения на такие события", – считает Гариф Ромашкин: