Директора тюменского завода обвиняют в сокрытии от налоговой более 40 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Тюменский завод нестандартного емкостного оборудования". Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2015-го по март 2016 года он вносил в налоговые декларации ложные сведения, в результате сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила свыше 41 млн рублей, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе.