"Тюменский бройлер" реализует крупный инвестпроект

10:28 08 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Крупнейший в этом году инвестпроект в Тюменском районе реализует птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер". На предприятии уже стартовал первый этап по возведению птичников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, строительство шести птичников обойдется в 1,6 млрд рублей. Сроки по возведению сжатые, уже в 2018 году все объекты должны вести в эксплуатацию.

Также на предприятии внедряют новую систему продаж. Например, на Кубке мира по биатлону задействовали фуд-трак – яркий фургон, которые может свободно переезжать с места на место.

"Это своеобразный стрит-фуд на колесах. Вполне вероятно, что продолжим использовать такой формат продаж", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Отметим, по итогам 2017 года птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер"  вошла в число "Больших звезд" премии "Твердый знак" газеты "Коммерсантъ".

Теги: АПК , инвестиции , птицефабрика , Тюменский бройлер
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018