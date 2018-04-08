"Тюменский бройлер" реализует крупный инвестпроект

Крупнейший в этом году инвестпроект в Тюменском районе реализует птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер". На предприятии уже стартовал первый этап по возведению птичников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, строительство шести птичников обойдется в 1,6 млрд рублей. Сроки по возведению сжатые, уже в 2018 году все объекты должны вести в эксплуатацию.

Также на предприятии внедряют новую систему продаж. Например, на Кубке мира по биатлону задействовали фуд-трак – яркий фургон, которые может свободно переезжать с места на место.

"Это своеобразный стрит-фуд на колесах. Вполне вероятно, что продолжим использовать такой формат продаж", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Отметим, по итогам 2017 года птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" вошла в число "Больших звезд" премии "Твердый знак" газеты "Коммерсантъ".