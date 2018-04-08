Тюменские аграрии планируют начало посевной

08:29 08 апреля 2018
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south-ossetia.info
| Фото: south-ossetia.info

Тюменские сельхозпроизводители готовы к старту весенних полевых работ и ждут подходящих природно-климатических условий. По наблюдениям в последние 20 лет посевная начиналась в период с 21 по 24 апреля.

Как сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, сельхозтехника готова на 99%, прицепное оборудование – на 97%. Товаропроизводители получили в Министерстве сельского хозяйства РФ согласование на краткосрочные кредиты на проведение полевых работ в сумме более 1 700 млн рублей, пишет "Тюменская область сегодня".

В соответствии с графиком проходит и подготовка семенного фонда. По последним данным, кондиционность семенного фонда составляет 59%. Сельхозтоваропроизводители также накапливают горюче-смазочные материалы, средства химической защиты растений. К началу апреля аграрии закупили 68,5 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет 71% от общей потребности.

"Подготовка к посевной идет в штатном режиме. Будем надеяться, что она пройдет без задержек и срывов", – отметил Владимир Чейметов.

Теги: АПК , посевная , сельское хозяйство
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