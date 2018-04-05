Определены победители конкурса социальных проектов "Наш регион -2018"

Запсибкомбанк

Подведены итоги конкурса "Наш регион". В 2018 году поддержку от Запсибкомбанка получит 31 проект из 14 муниципальных образований в пяти регионах РФ.

Конкурс был организован по четырем номинациям "Добрый город", "Объединяя усилия", "Развитие и успех" и "Активное поколение". Проекты-победители направлены на поддержку детей-сирот, людей с ограниченными возможностями, и на развитие здорового духа и организацию досуга людей всех возрастов.

Более подробно со списком победителей можно ознакомиться на сайте Благотворительного Фонда развития города Тюмени.

"Завершился 11-й конкурс социальных проектов "Наш регион", который является постоянной благотворительной деятельностью банка. Благодарим всех участников конкурса за полезные и нужные для общества проекты и Благотворительный фонд развития города Тюмени за организацию сбора и экспертную оценку заявок. Поздравляем победителей! С нетерпением ждем реализации проектов и новых заявок в следующем году. Следите за новостями", - комментирует начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО "Запсибкомбанк" Ирина Романенко.