Акция продолжается, или Как получить iPhone 8 и заработать прибавку к зарплате

Запсибкомбанк

Еще не участвуете в акции "iPhone к вкладу"? До 31 марта открывайте вклад "Я успешен" с возможностью пополнения и снятия средств со вклада, в том числе онлайн или с мобильного телефона, и получите шанс стать первым победителем в розыгрыше iPhone 8.

Как принять участие в акции "iPhone к вкладу":

1. С 26 февраля по 30 апреля 2018 года открыть вклад "Я успешен";

2. Зарегистрироваться в акции удобным способом:

• на сайте банка, пройдя по ссылке;

• отправить SMS с цифрой 3 на один из номеров телефонов: +7 (922) 114-88-80, +7 (903) 767-21-57;

• нажать кнопку "Участвовать" в письме, полученном от банка по электронной почте;

• отправить ответное сообщение с цифрой 3 в Viber;

3. Обеспечить остаток* на вкладе в размере 10 000 рублей и более.

"Осталось несколько дней до определения первого победителя акции "iPhone к вкладу". Если вы еще не успели зарегистрироваться, то самое время это сделать. Но подарки на этом не заканчиваются! Впереди еще целый месяц, когда при получении аванса или зарплаты вы можете открыть вклад "Я успешен" (кстати, для открытия вклада в устройствах самообслуживания или Личном кабинете Интернет-Банка требуется всего 1 000 рублей) и стать участником розыгрыша iPhone 8. Пополняйте "Я успешен", чтобы получать доход со свободных средств. Понадобились деньги – снимайте без потери процентов в течение всего срока вклада, и, возможно, именно вы станете обладателем нового смартфона", – сказал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подробнее о текущих акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе "Акции и спецпредложения", по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.