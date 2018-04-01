АПК Тюменской области получает поддержку из бюджета

Более 5 млрд рублей получили сельхозпредприятия Тюменской области в рамках программ государственной поддержки в 2017 году. Средства были направлены как из регионального, так и из федерального бюджетов.

Как сообщили в департаменте АПК региона, 87% этих средств направили на развитие 178 сельхозорганизаций. Им досталось более 4,3 млрд рублей. 6,2 млн рублей направили на поддержку 1308 личных подсобных хозяйств. Необходимые средства получили также 254 индивидуальных предпринимателя и КФХ (260,2 млн рублей), а также 104 сельскохозяйственных кооператива (385,3 млн рублей). Господдержка осуществлялась в регионе по 42 направлениям, предусмотренным программой Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013-2020 годы, пишет "Вслух.ру".



Отдельной статьей расходов стали социальные выплаты молодым семьям и специалистам в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Благодаря ей 204 субъекта поддержки получили в 2017 году 278,4 млн рублей из бюджетов всех уровней.

