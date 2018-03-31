Тюменский КРиММ нацелен на импортозамещение в семеноводстве

Снижение зависимости отечественного АПК от импортных семян стало ключевым вопросом совещания по научно-техническому развитию сельского хозяйства, которое прошло в Министерстве сельского хозяйства РФ при участии тюменской агрофирмы КРиММ.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, всего по направлению "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" подготовлено 26 комплексных научно-технических проектов, куда входит и агрофирма КРиММ. К реализации проектов подключатся 12 аграрных вузов.

"Сортов может быть сколько угодно много, основная проблема не в отсутствии разнообразия, а в выращивании чистых семян, соблюдении всех технологий, которые дают большой урожай и качество. Хорошо, что на совещании меньше говорили о теориях, а больше о практике, которая должна быть направлена на увеличении товарного производства семян. У нас в агрофирме ведется постоянная работа по улучшению качества и есть положительные результаты, так же как и от сотрудничества с российскими селекционерами", - отметил генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.