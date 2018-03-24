В Упоровском районе оценили развитие сельхозкооперации

Упоровский район Тюменской области является одним из лидеров среди муниципалитетов по закупу молока у ЛПХ. Местный сельхозкооператив "Усадьба" мог бы стать примером для всего кооперативного движения, заявил депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, который посетил предприятие во время рабочей поездки парламентариев в муниципалитет.

"Это прообраз кооператива, каким он в принципе должен быть. Если бы сегодня все кооперативное движение было таким, сельское хозяйство России шагнуло бы далеко вперед", - уверен депутат.

"Усадьба" сегодня насчитывает 1100 членов-пайщиков, которые не только могут реализовать свои излишки молока и мяса, но и получить от кооператива помощь в повседневных деревенских проблемах – например, вспашке огородов или заготовке дров, пишет "Вслух.ру".

По мнению Юрия Конева, развитое кооперативное движение сегодня могло бы решить один из важных вопросов – обеспечение качественным молоком от ЛПХ и фермерских хозяйств социальных организаций: больниц, школ, детских садов. "Такую задачу ставит и губернатор", - напомнил народный избранник.