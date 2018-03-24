Тюменские аграрии готовятся к посевной

Земледельцы Тюменской области планируют в 2018 году собрать не менее 1 млн. 400 тыс. тонн зерна, чтобы обеспечить внутриобластную потребность. Подготовка к посевной в регионе идет полным ходом, машинно-тракторный парк готов на 97%, семенной фонд зерновых и зернобобовых подготовлен наполовину.

"К первому апреля готовность техники к весенне-полевой кампании составит, как всегда, сто процентов", — сказал начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Леонид Бакшеев на прямом эфире в студии он-лайн вещания газеты "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Он добавил, что в ближайшее время пройдут проверки готовности техники в сельхозпредприятиях, состоятся совещания, где обсудят вопросы проведения посевной с точки зрения агротехнологий.

В настоящее время завершается формирование 270 ремонтных звеньев, обслуживающих сельхозтехнику прямо в полях. Еще 70 звеньев будет создано компаниями-продавцами сельхозтехники.

"Механизаторы будет работать круглосуточно, чтобы посевная прошла в срок и без срывов", — подчеркнул Леонид Бакшеев.