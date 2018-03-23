Чем привлекают банковские вклады северян

Запсибкомбанк

Почему жители Нового Уренгоя предпочитают хранить денежные средства на вкладах? Этим вопросом задался "Клуб аналитиков" дополнительного офиса "Ново-Уренгойский", который в результате анкетирования опросил более 1 500 клиентов.

Мнения разделились. Около 510 клиентов проголосовали за простоту открытия вклада, который можно оформить самостоятельно с помощью Интернет-Банка, инфокиоска или банкомата. За вариант "доступность" проголосовало 420 опрашиваемых, ведь вклад в Запсибкомбанке можно открыть, начиная от суммы 1 000 рублей. "Гарантированный доход" в качестве причины выбора отметили 330 респондентов. Все вклады физических лиц, оформленные в Запсибкомбанке, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, поэтому неудивительно, что 165 клиентов отметили их "безопасность". Около 75 респондентов предложили свои альтернативные варианты ответов.

В рамках интересного и познавательного исследования все участники опроса получили консультации по действующим вкладам и дополнительным способам размещения денежных средств. На сегодняшний день Запсибкомбанк предлагает широчайшую линейку вкладов, отвечающих потребностям даже самого требовательного клиента.

"Банковские вклады – наиболее приемлемый, безопасный и доходный способ вложения денежных средств. Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами и будем рады оказать помощь в выборе оптимального способа вложения временно свободных денежных средств", – прокомментировала директор дополнительного офиса № 69 "Ново-Уренгойский" Жанна Маевская.